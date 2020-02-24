الكويت يحظر تصدير المطهرات والقفازات ومستلزمات فحص كورونا

الكويت- (د ب أ ):

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم الاثنين قرارا بحظر تصدير وإعادة تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكل أنواعها، وأيضا مستلزمات فحص فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن القرار يشمل حظرا مؤقتا على تصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح التي تحتوي على كلوروهكسيدين الكحول الاثيلي، كما تضمن القفازات الطبية واللبس الوقائي للجسم والأحذية.

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أسفرت عن وجود ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.