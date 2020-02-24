أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

الكويت يحظر تصدير المطهرات والقفازات ومستلزمات فحص كورونا

11:47 ص الإثنين 24 فبراير 2020
الكويت يحظر تصدير المطهرات والقفازات ومستلزمات فحص كورونا

خالد الروضان

الكويت- (د ب أ ):

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم الاثنين قرارا بحظر تصدير وإعادة تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكل أنواعها، وأيضا مستلزمات فحص فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن القرار يشمل حظرا مؤقتا على تصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح التي تحتوي على كلوروهكسيدين الكحول الاثيلي، كما تضمن القفازات الطبية واللبس الوقائي للجسم والأحذية.

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أسفرت عن وجود ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

خالد الروضان الكويت مستلزمات فحص كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية: إصابة 13 جنديا بفيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يصعد 20 جنيهًا اليوم