كوريا الشمالية تفرض حجرًا صحيًا على 380 أجنبيًا لتجنب انتشار كورونا

بيونج يانج - أ ش أ

فرضت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، حجرًا صحيًا على نحو 380 من الأجانب في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد"الذي يجتاح الصين المجاورة.

وذكرت صحيفة "رودونج سينمون" المتحدثة باسم حزب العمال الكوري الحاكم أن كوريا الشمالية كثفت بالفعل تدابير وقائية ضد الفيروس، الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين.

وأضافت أن كوريا الشمالية قطعت حركة المرور من وإلى الصين وروسيا منذ أوائل هذا العام في أعقاب انتشار الفيروس الجديد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية التي تديرها الدولة أن "فترة العزل في أراضي كوريا يتم تمديدها إلى 30 يومًا في الوقت الحالي"، كما أشارت صحيفة رودونج، أمس الأحد، إلى أن جميع المنتجات التي تصل إلى كوريا الشمالية يجب أن تترك في مناطق معزولة لمدة 10 أيام.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية لم تفصح عن تفاصيل الأجانب، لكن خبراء الشؤون الخارجية توقعوا أن يكونوا دبلوماسيين متمركزين في بيونج يانج وأولئك الذين يشاركون في التجارة مع كوريا الشمالية.

وأضافت أن بيونج يانج تزعم أنه لم يتم إصابة أي شخص بفيروس كورونا الجديد في كوريا الشمالية حتى الآن رغم أنه يُعتقد أن كوريا الشمالية معرضة للأمراض المعدية على خلفية نقص الغذاء والدواء المزمن الناجم عن العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى إحباط طموحات بيونج يانج النووية والصاروخية.