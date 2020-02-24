وزير الطاقة اللبناني: سفينة الحفر الاستكشافي للنفط والغاز تصل غدا

بيروت - أ ش أ

أعلن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، أن السفينة المتخصصة في أعمال الحفر الاستكشافي للنفط والغاز ستصل غدا إلى المياه البحرية اللبنانية، إيذانا ببدء عملية حفر البئر الاستكشافية الأولى عن النفط والغاز في الرقعة (البلوك) رقم 4 داخل المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان.

وأشار وزير الطاقة اللبناني –في تصريح اليوم الاثنين– إلى أن السفينة ستبدأ بأنشطة الحفر التي ستستغرق حوالي 60 يوما ، وذلك عقب أيام من تمركزها على بعد 21 كلم تقريبا من الشاطئ.

ولفت إلى أن البواخر اللوجستية الثلاث الراسية في ميناء بيروت، ستوفر الخدمات اللوجستية لسفينة الحفر من قاعدة الخدمات التي أُنشئت في الميناء، في حين ستتولى طائرتان مروحيتان نقل العمال إلى السفينة من مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وتضم المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان 10 بلوكات نفطية، غير أن أعمال الحفر الاستكشافي والتنقيب لم تبدأ بعد، إلى جانب وجود نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.

وعُهد إلى تحالف يضم 3 شركات عالمية متخصصة في التنقيب واستخراج النفط والغاز (توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية) بأعمال التنقيب والحفر الاستكشافي عن الغاز والنفط داخل المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان.