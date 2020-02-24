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إيران : 50 حالة وفاة بفيروس "كورونا" في مدينة قم وحدها

11:22 ص الإثنين 24 فبراير 2020
إيران : 50 حالة وفاة بفيروس "كورونا" في مدينة قم وحدها

فيروس كورونا

وكالات:

قال النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، إن 50 شخصا توفوا بسبب فيروس "كورونا" في قم وحدها، والتقرير الذي قدمه وزير الصحة للبرلمان غير دقيق.

وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، قد أكد اليوم الاثنين، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد بلغ 47 شخصا، فيما ازداد عدد الوفيات إلى 12 حالة.

وأضاف نمكي خلال اجتماع مغلق بالبرلمان أن مصدر انتقال الفيروس إلى إيران هم مصابون دخلوا إيران من الصين وباكستان وأفغانستان عبر منافذ غير قانونية، لافتا إلى أن اثنين من سكان طهران أصيبا بعد زيارتهما مدينة قم.

ونقل التلفزيون الإيراني عن محمد رضا هاشميان، الطبيب المعالج في مشفى مسيح دانشفوري في طهران، تأكيده تحسن الحالة الصحية لشاب (25 سنة) مصاب بالفيروس، في حين غادر مصاب آخر (39 سنة) مشفى فيروزغر بالعاصمة طهران بعد تعافيه تماما من الإصابة.

في المقابل، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم، محمد رضا قديري، وضع نفسه قيد الحجر الصحي بعد تواصله مع بعض المصابين في المدينة خلال الأيام الماضية.

يذكر أن الكويت كانت قد أعلنت، اليوم الاثنين، إصابة 3 أشخاص عائدين من مشهد الإيرانية بـ"كورونا"، كما أعلنت البحرين بدورها تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لدى مواطن قادم من إيران أيضا.

فيروس كورونا إيران مدينة قم

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