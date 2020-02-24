أفغانستان تسجل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في ولاية هيرات الواقعة على الحدود مع إيران.

وقال وزير الصحة، فيروز الدين فيروز، في مؤتمر صحفي، إنه تم التأكد من إصابة أحد الأشخاص الثلاث المشتبه فيهم.

وأعلنت السلطات الأفغانية حالة الطوارئ في ولاية هيرات المتاخمة لإيران، التي بدورها أكدت حتى الآن وفاة 12 شخصا جراء إصابتهم بـ"كورونا" وتسجيل 47 إصابة.

وتعاني أفغانستان من الفقر وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وسط استمرار النزاع الدامي الذي تعيشه البلاد من 18 عاما.