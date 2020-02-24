الدفاع الجوي السوري يتصدى لاهداف معادية في سماء محيط دمشق

دمشق - (د ب أ):

أطلقت إسرائيل عدة صواريخ على محيط العاصمة السورية دمشق قبل منتصف ليل الأحد/الاثنين.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن عدة صواريخ أطلقتها إسرائيل من مناطق الجولان السوري المحتل باتجاه محيط العاصمة دمشق وتمكنت وسائط الدفاع الجوي التابع للجيش السوري من إسقاط أغلب الصواريخ المعادية".

وقال سكان يعيشون غرب العاصمة دمشق لـ (د.ب.أ) "أطلقت الدفاعات الجوية السورية أكثر من أربعة صواريخ وتمكنت تلك الصواريخ من تدمير أهداف معادية في الجو في حين أن أصوات المضادات الأرضية تسمع بشكل كبير جنوب وغرب العاصمة دمشق".

ومن جانبه ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر صفحته على موقع تويتر ان الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق وفي غزة في نفس الوقت.

وقال ادرعي في تغريدة "شن جيش الدفاع قبل قليل سلسلة غارات ضد أهداف إرهابية تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي جنوب مدينة دمشق بالإضافة إلى عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وأضاف في تغريدة أخرى " في منطقة عدلية في ريف دمشق تم استهداف موقع تابع للجهاد الإسلامي الذي يعتبر معقلًا مهمًا للحركة في سوريا. في الموقع تجري المنظمة عملية بحث وتطوير لوسائل قتالية مع ملاءمتها لإنتاج في قطاع غزة وللإنتاج المحلي داخل سوريا".

وتابع "قبل ساعة تم استهداف عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. في رفح تم استهداف بنى تحتية ومواقع تخزين مواد خام تستخدم لإنتاج قذائف صاروخية".

وذكر في تغريدة "في خانيونس تم استهداف مقر قيادة لواء خانيونس التابع للجهاد الاسلامي وفي داخله مجمع لتدريب إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومواد عسكرية تستخدمها القوة البحرية التابعة للجهاد الاسلامي، وفي بيت لاهيا تم استهداف مجمع تدريبات تابع للمنظمة".

وأضاف "جاءت الغارات ردًا على محاولة تنفيذ العملية التخريبية صباح اليوم على السياج الأمني وإطلاق الرشقات الصاروخية من غزة باتجاه إسرائيل". وأكد "سيرد جيش الدفاع بصرامة ضد نشاطات منظمة الجهاد الاسلامي التي تستهدف مواطني إسرائيل وتمس بسيادتها".

وتابع "ينظر جيش الدفاع بخطورة بالغة للهجمات الصاروخية التي أطلقت نحو إسرائيل وسيبقى في حالة جاهزية كبيرة وسيواصل التحرك وفق الحاجة ضد محاولات المساس بمواطني إسرائيل".

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية اليوم الاثنين مقتل اثنين من عناصرها جراء الغارة الجوية الاسرائيلية التي استهدفت محيط العاصمة السورية في ساعة متأخرة من ليلة الأحد .

وأوضحت الحركة في بيان لها على موقعها الإلكتروني، "أن الشهيدين هما: سليم أحمد سليم/24 عامًا/ وزياد أحمد منصور/23 عاما/ً".

وأضافت أن "هذا العدوان الجبان في دمشق العروبة هو عنوان على فشل قوات العدو وعجزها عن مواجهة مجاهدي سرايا القدس داخل الأرض المحتلة فلسطين"، كما جاء في البيان.