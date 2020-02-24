الصين تسجل 150 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

ارتفاع عدد الوفيات في الصين بسبب فيروس كورونا

بكين - (د ب أ):

اعلنت السلطات الصحية الوطنية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 150 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل ، في رقم قياسي يومي منذ بداية تفشي مرض (كوفيد -19) في ديسمبر الماضي، في الوقت الذي أعلنت فيه كوريا الجنوبية وفاة الحالة السابعة بالفيروس.

وفي الوقت نفسه، أكدت مفوضية الصحة الوطنية في الصين اصابة 409 حالات اضافية بالفيروس.

ومن بين الحالات الجديدة يوجد 149 حالة وفاة و 398 حالة إصابة إضافية مؤكدة داخل مقاطعة هوبي وحدها، مركز تفشي الوباء.

وارتفع العدد الاجمالي لحالات الاصابة المؤكدة في البلاد إلى 77 ألفا و152 حالة، فيما بلغ اجمالي عدد الوفيات 2592 حالة.

وعلى الرغم من الرقم المرتفع للوفيات وحالات التفشي الحالية على مستوى العالم، فإن ارقام المسؤولين تشير إلى تباطؤ انتشار الفيروس داخل الصين.

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين سابع حالة وفاة بالالتهاب الرئوي المستجد (كوفيد-19) وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها .

واكد المركز ان عدد الحالات ارتفع بمقدار 161 حالة، ما يرفع العدد الاجمالي للاصابات في البلاد إلى 763 شخصا.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أن من بين المصابين الجدد 129 حالة على صلة بمصابين داخل كنيسة في مدينة ديجو، حيث أصيب عدد كبير من المسيحيين في هذه الكنيسة بالفيروس مؤخرا.

كما يعتقد أن خمسة من بين الوفيات السبعة كانوا نزلاء بالمستشفى، التي تم عزلها لمنع انتشار الفيروس.

وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن مدينة ديجو ومقاطعة تشونجدو،حيث تقع المستشفي، منطقة رعاية خاصة.

كما تم تأكيد اصابة 9 من أفراد الطواقم الطبية في مستشفى دينام بفيروس كوفيد-19.