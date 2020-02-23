الدفاع الجوي السوري يتصدي لاهداف معادية في سماء محيط دمشق

دمشق - (د ب ا)

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) مساء اليوم الأحد، أن وسائل الدفاع الجوي السورية، تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

ولم تذكر الوكالة السورية الرسمية، أي تفاصيل حول الأهداف المعادية، من مصدرها أو من أي جهة أطلقت.