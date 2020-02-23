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الدفاع الجوي السوري يتصدي لاهداف معادية في سماء محيط دمشق

11:44 م الأحد 23 فبراير 2020
الدفاع الجوي السوري يتصدي لاهداف معادية في سماء محيط دمشق

الدفاع الجوي السوري

دمشق - (د ب ا)

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) مساء اليوم الأحد، أن وسائل الدفاع الجوي السورية، تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

ولم تذكر الوكالة السورية الرسمية، أي تفاصيل حول الأهداف المعادية، من مصدرها أو من أي جهة أطلقت.

الدفاع الجوي السوري دمشق سوريا
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