ترامب يسعى لإحداث انقسام داخل الحزب الديمقراطي

واشنطن - (د ب أ)

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التهنئة إلى المنافس الذى يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز، اليوم الأحد، على فوزه الساحق في المؤتمر الانتخابي بولاية نيفادا، حيث يبدو أن ترامب يسعى لإحداث انقسام في الحزب الديمقراطي.

وقال ترامب للصحفيين "لقد حقق انتصارا رائعا أمس، ولكن تعرفون، ما الذي يحدث، يمكنكم توقع المشكلة" متهما الحزب الديمقراطي بمعاملة ساندرز "بطريقة غير عادلة للغاية"، والسعي لتقويض ترشيحه.

وفي انتصار كبير، بحصوله على 47 بالمئة من نواب نيفاد مع فرزنصف الدوائر الانتخابية، عزز ساندرز وضعه كأبرز مرشحي الحزب الديمقراطي.

وسعى ترامب كثيرا لإثارة سخط أنصار ساندرز ضد الحزب الديمقراطي في محاولة واضحة للحصول على أصواتهم إذا فشل ساندرز في الفوز بترشيح الحزب في الانتخابات الرئاسية.

وفي انتخابات الحزب الديمقرطي التهميدية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، اختلف أنصار ساندرز مع الحزب الديمقراطي بسبب اتهامات بأن مسؤولي الحزب سعوا لتعزيز ترشح وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وليس ساندرز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت.