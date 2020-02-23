بسبب كورونا.. النمسا توقف حركة القطارات من وإلى إيطاليا

فيينا - (د ب أ)

أعلنت شركة "أو إي بي بي" النمساوية الحكومية للسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن تعليق جميع رحلات القطارات مع إيطاليا المجاورة بعد اكتشاف حالتي إصابة محتملتين بفيروس كورونا عند الحدود.

وتم وقف قطار انطلق من مدينة فينيسيا الإيطالية وكان متوجها إلى ميونيخ في ألمانيا مساء الأحد بعد اكتشاف امرأتين ألمانيتين مصابتين بالحمى على متنه.

وفي الوقت الذي وصل فيه القطار إلى معبر برينر الحدودي الجبلي، أبلغت السكك الحديدية الحكومية الإيطالية ، شركة "أو إي بي بي" النمساوية بشأن احتمال وجود حالتين محتملتين للإصابة بفيروس "كوفيد-19"، وتم عزلهما بالفعل في قسم من القطار، حسبما قال متحدث باسم "أو إي بي بي" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ولم يتضح على الفور مدة توقف الحركة على خط السكك الحديدية، وهو ما يؤثر أيضا على الخطوط إلى ألمانيا، حسب المتحدث الذي قال إن "أو إي بي بي" سوف تقرر ذلك بالتشاور مع السكك الحديدية الإيطالية الحكومية.