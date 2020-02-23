أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

رئيس الوزراء العراقي المكلف وبومبيو يبحثان التعاون المشترك

11:39 م الأحد 23 فبراير 2020
رئيس الوزراء العراقي المكلف وبومبيو يبحثان التعاون المشترك

محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي المكلف

بغداد - (د ب ا)

بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سبل التنسيق والتعاون المشترك بمختلف المجالات.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء المكلف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن علاوي، تلقى اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من بومبيو.

وأضاف أنه جرى خلال الاتصال استعراض أخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي ، والتأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في مختلف المجالات ،بما يحفظ سيادة العراق وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتفعيل أطر التعاون بين البلدين.

رئيس وزراء العراق توفيق علاوي مايك بومبيو العراق الخارجية الأمريكية

الخبر التالى:

بسبب كورونا.. النمسا توقف حركة القطارات من وإلى إيطاليا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأهلي يرفض قرارات الانضباط: تصعيد الأزمة للفيفا.. وشكوى الجنايني