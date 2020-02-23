رئيس الوزراء العراقي المكلف وبومبيو يبحثان التعاون المشترك

بغداد - (د ب ا)

بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سبل التنسيق والتعاون المشترك بمختلف المجالات.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء المكلف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن علاوي، تلقى اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من بومبيو.

وأضاف أنه جرى خلال الاتصال استعراض أخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي ، والتأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في مختلف المجالات ،بما يحفظ سيادة العراق وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتفعيل أطر التعاون بين البلدين.