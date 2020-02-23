"سكاي نيوز": الاحتلال يستعد لترحيل 1600 سائح كوري لبلدهم بسبب كورونا

وكالات:

أفادت شبكة "سكاي نيوز"، بأن سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لترحيل نحو 1600 سائح كوري جوًا إلى بلدهم خوفًا من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت وزارة الخارجية فى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن عدد الدول التى بدأت فى منع دخول القادمين من كوريا الجنوبية إليها يزداد بجانب الدول التى توصى بتجنب السفر إلى البلاد، وسط انتشار فيروس كورونا الجديد فى الكثير من المناطق داخل كوريا، وعلى رأسها مدينة "دايجو" وإقليم كيسونج سانج الشمالي.

وقالت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن عدد الدول التى منعت دخول القادمين من كوريا الجنوبية أو شددت إجراءات دخولهم بلغ 12 دولة حتى الآن.