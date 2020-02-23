الطيار "المجنون" الذي لقي حتفه في صاروخ صنعه في بيته



لندن (بي بي سي)

لقي طيار أمريكي متهور حتفه في صحراء كاليفورنيا عندما سقط صاروخ كان على متنه.

فقد تحطم الصاروخ وعلى متنه مايك هيوز، البالغ من العمر 64 عاما، والملقب بـ"المجنون" عقب انطلاق الصاروخ السبت.

وظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لإنطلاق صاروخ ثم تحطمه.

وكان هيوز راسخ القناعة بأن الأرض مسطحة، وكان يأمل في إثبات نظريته بالذهاب إلى الفضاء.

وكان هيوز يحاول، بمساعدة شريكه والدو ستيكس، الوصول إلى ارتفاع قدره 1.525 كيلومترا فوق سطح الأرض، بحسب Space.com.

وقد غردت القناة العلمية قائلة إن هيوز مات، وهو يحاول تحقيق حلمه.

وقال مكتب المسؤول الأمني في مقاطعة سان بيرناردينو :" إنه تم التأكد من موت رجل بعد تحطم صاروخ في الصحراء المفتوحة".

شخصية فريدة

وقال دارين شوستر، وكيل هيوغز السابق: "إن هيوز الذي اشتهر بلقب المتهور، كان شخصية فريدة من نوعها".

وأضاف قائلا: "عندما خلق الرب مايك كسر القالب، لقد عاش الحياة حتى النهاية، ارقد في سلام".

وكان مايك ومساعده قد صنعا الصاروخ في فناء منزله بكلفة 18 ألف دولار.

وكان الطيار المتهور قد عاش في Apple Valley حيث تحول إلى عنوان رئيسي للصحف عندما أعلن عن عزمه إثبات نظريته بأن الأرض مسطحة.

وفي مارس الماضي وصل هيوز إلى ارتفاع 570 مترا قبل أن يفتح مظلته ويهبط للأرض.

وبعد ذلك علق قائلا: "هل أنا سعيد؟ أعتقد ذلك.. لقد شعرت بذلك في الصباح فعلى الأقل سيكون بوسعي الذهاب للبيت وتناول عشائي ورؤية قططي الليلة".

وكان قد حقق عام 2002 رقما قياسيا مسجلا في موسوعة غينيس للقفز بأطول ليموزين (طولها 31 مترا).