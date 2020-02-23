"أنا بين جمهوري ملك".. محمد رمضان وسط جمهوره في ماسبيرو

كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، فيديو جديد أثناء تواجده بمبنى الإذاعة والتليفزيون، لتصوير حلقة مع الإعلامي وائل الإبراشي، للرد على منتقديه بعد الحملة التي طالبته بمقاطعة أعماله، تحت هاشتاج "قاطعوا محمد رمضان".

وظهر رمضان في الفيديو وسط تهافت أهل ماسبيرو لالتقاط الصور التذكارية معه، وجاء الفيديو على أغنية "اللهو الخفي"، التي يغني بها رمضان: "أنا بين جمهوري ملك، أنا بكسب كل المعارك".

وتصدر خلال الأيام الماضية هاشتاج "قاطعوا محمد رمضان"، قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر"، وذلك بعد الأزمة التي تسبب فيها للطيار أشرف أبواليسر، الذي فقد وظيفته بسبب حرص رمضان على التصوير داخل قمرة القيادة أثناء تحليق الطائرة، و.