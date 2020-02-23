العراق وأمريكا تبحثان سبل القضاء على عصابات داعش

بغداد - (د ب ا):

بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر سبل التعاون المشترك للقضاء على عصابات داعش الإرهابية.

وذكر بيان للوزارة أن "وزير الدفاع استقبل في مكتبه السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر وقائد قوات التحالف في العراق وسورية والوفد المرافق له".

وأضاف أن "اللقاء بحث سبل التعاون المشترك للقضاء على عصابات داعش الإرهابية".