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العراق وأمريكا تبحثان سبل القضاء على عصابات داعش

06:30 م الأحد 23 فبراير 2020
العراق وأمريكا تبحثان سبل القضاء على عصابات داعش

وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري

بغداد - (د ب ا):

بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر سبل التعاون المشترك للقضاء على عصابات داعش الإرهابية.

وذكر بيان للوزارة أن "وزير الدفاع استقبل في مكتبه السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر وقائد قوات التحالف في العراق وسورية والوفد المرافق له".

وأضاف أن "اللقاء بحث سبل التعاون المشترك للقضاء على عصابات داعش الإرهابية".

العراق أمريكا تنظيم داعش نجاح الشمري

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