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انطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية محاذية

06:09 م الأحد 23 فبراير 2020
انطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية محاذية

انطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية

وكالات:

ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، أن وابلًا من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية، فيما أطلقت صوت صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة.

وأوضحت نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن صافرات الإنذار أطلقت في مدينة عسقلان والمناطق المحيطة في قطاع غزة، بما في ذلك مستوطنات غلاف غزة والمجلس الإقليمي حوف أشكلون، وموقع كيسوفيم، شرقي دير البلح.

وأفادت مصادر إلى حالة من الهلع بين سكان مستوطنات غلاف غزة.

وتأتي هذه التطورات على إثر التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين على حدود القطاع، حيث سقط أحد المواطنين الفلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية.

صواريخ غزة المستوطنات الاسرائيلية الاحتلال الاسرائيلي

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