الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تندد باستقبال قطر رئيس الموساد

القاهرة (مصراوي)

نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأحد، "بشدة" استقبال قطر رئيس جهاز الموساد وقيادات أمنية أخرى، والتي كشفت عنها الصحافة الإسرائيلية.

وقالت الجبهة في بيان "مخاطر ذلك لن تغطيه الرشوة المالية التي تُقدّمها قطر للفلسطينيين".

وأضافت "التطبيع الذي كانت قطر سبّاقة إليه وتَعمّق بتبعيّتها وانغماسها في المخططات المعادية للأمة العربية هو الناظم لسياساتها مع الكيان الصهيوني، والمحدد لموقفها من مخططات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية".

وفي إشارة إلى حركة حماس، دعت الجبهة "أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية التي تُقيم علاقة مع الدوحة إلى تغليب التصدي للسياسات القطرية التطبيعية مع الكيان الصهيوني وغيرها من السياسات الضارة بمصالح الأمة العربية".

وقالت الجبهة "الرشوة" التي تقدّمها قطر للفلسطينيين، "ليست بعيدة عن ترتيبات يجري إعدادها لتنفيذ صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر يناير.