الزراعة: ارتفاع مساحات زراعة القمح لـ٣ ملايين و402 ألف فدان

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بشأن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية

وقال القصير، اليوم الأحد، حسب بيان، إن حالة المحاصيل الشتوية جيدة ومبشرة بالخير وزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح لـ 3 ملايين و402 ألف و648 فدان، وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج.

وأضاف وزير الزراعة، أن هناك لجانًا دورية للمرور على زراعات القمح، وتكليفات لـ 28 مديرية بالمتابعة الدورية، مشيرًا إلى أنه منذ بدء زراعة محصول القمح تم توفير جميع التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الانتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة.

وأشار وزير الزراعة إلي ضرورة الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.​