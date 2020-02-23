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بسبب كورونا... دار أزياء إيطالية تقيم عرضها بدون جمهور

04:05 م الأحد 23 فبراير 2020
بسبب كورونا... دار أزياء إيطالية تقيم عرضها بدون جمهور

دار أرماني الإيطالية

روما - (د ب أ):

أعلنت دار أرماني الإيطالية الشهيرة للأزياء إقامة عرضها، اليوم الأحد، ضمن أسبوع الموضة في مدينة ميلانو بدون جمهور، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في إيطاليا.

وجاء في بيان على حساب دار الأزياء على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن مصمم الأزياء جورجيو أرماني هو من اتخذ هذا القرار كإجراء احترازي لدعم الجهود الوطنية للحفاظ على الصحة العامة.

وكان رئيس جهاز الحماية المدنية في إيطاليا أنجلو بوريلي، قال في وقت سابق اليوم إن عدد المصابين بالفيروس في البلاد، قد ارتفع إلى 132 شخصا.

ويشمل العدد شخصين توفيا بكورونا، كما تعافى بشكل تام مريض في العاصمة روما، وغادر المستشفى أمس السبت.

دار أرماني الإيطالية مدينة ميلانو إيطاليا تويتر فيروس كورونا

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