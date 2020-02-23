المسماري: وصول أسلحة من تركيا إلى ميناء مصراتة لدعم السراج

وكالات:

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية في المنطقة الغربية التي تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني الليبي بقيادة فايز السراج.

وقال المسماري في بيان، اليوم الأحد "تؤكد وحدات الاستطلاع والاستخبارات وصول اسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الارهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية".

وأضاف "يتم هذا الدعم بشكل علني أمام المجتمع الدولي ويعد اختراق للهدنة المعلنة في المنطقة وقواتنا لم ترد حتى الساعة وهي تتابع وتقيم في الموقف والتطورات على مدار الساعة".

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، إن الجيش قتل 16 جنديًا تركيًا في ليبيا.

وأضاف في تصريحات لـ"روسيا اليوم": "16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدى القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي بالمزيد".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعترف أمس السبت، أن بلاده تحارب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في ليبيا، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك.

وأضاف: "نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري في ليبيا نحارب قوات حفتر، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر".

وأكد الرئيس التركي أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا "ليست مغامرة" ولا "خيارا عبثيا"، مضيفا أنه "إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا".