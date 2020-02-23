سلطان عمان يتعهد في خطاب للأمة بالمضي على خطى سلفه

مسقط - (د ب أ):

تعهد سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الأحد، بالمضي على خطى سلفه السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي في يناير.

وقال في خطاب للأمة، عبر التليفزيون، :"نقف على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ عمان.. وماضون على طريق البناء والتنمية كما رسمه السلطان قابوس".

وأكد على الحرص "على أن تبقى بلادنا ناشرة للسلام".

ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث الجهاز الإداري للدولة ودراسة آليات صنع القرار الحكومي وتطويرها.

كما تعهد بإجراء مراجعة لأعمال الشركات الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.