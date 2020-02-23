أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

سلطان عمان يتعهد في خطاب للأمة بالمضي على خطى سلفه

02:45 م الأحد 23 فبراير 2020
سلطان عمان يتعهد في خطاب للأمة بالمضي على خطى سلفه

سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

مسقط - (د ب أ):

تعهد سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الأحد، بالمضي على خطى سلفه السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي في يناير.

وقال في خطاب للأمة، عبر التليفزيون، :"نقف على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ عمان.. وماضون على طريق البناء والتنمية كما رسمه السلطان قابوس".

وأكد على الحرص "على أن تبقى بلادنا ناشرة للسلام".

ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث الجهاز الإداري للدولة ودراسة آليات صنع القرار الحكومي وتطويرها.

كما تعهد بإجراء مراجعة لأعمال الشركات الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.

سلطان عمان السلطان قابوس سلطنة عمان مسقط
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان