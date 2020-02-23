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عودة 815 لاجئاً سوريا إلى ديارهم خلال الـ24 ساعة الماضية

02:45 م الأحد 23 فبراير 2020
عودة 815 لاجئاً سوريا إلى ديارهم خلال الـ24 ساعة الماضية

اللاجئين السوريين- أرشيفية

موسكو - أ ش أ

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، بأن 815 لاجئاً عادوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 204 لاجئيا يضمون (62 امرأة و104 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري: "جديدة يابوس" و"(تلكلخ" بالإضافة إلى 611 لاجئا ، يضمون 183 سيدة و312 طفلا، عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأشار بيان للمركز الروسي، اليوم الأحد، إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين للجيش السوري قامت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتطهير 2.2 هكتار من الألغام في مدن : جاسم والحارة بريف درعا ، ومدينة "دوما " بريف دمشق ، حيث تم اكتشاف وتدمير 29 عبوة قابلة للانفجار.

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