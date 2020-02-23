طلاب بالحجر الصحي وقلق بين المستوطنين.. كورونا يثير الذعر في إسرائيل

كتبت – إيمان محمود

قبل بضعة أيام، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المُستجد والمعروف بـ"كوفيد 19"، لتبدأ بعدها حالة من الهلع والذُعر تزايدت عقب اكتشاف مُصابين آخرين ضمن وفد سياحي زار البلاد مؤخرًا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، أنها سجّلت أول إصابة بالفيروس لدى امرأة وصلت صباح اليوم ذاته إلى إسرائيل وكانت على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برينسس" التي فُرض عليها حجرًا صحيًا في اليابان منذ مطلع فبراير الجاري.

وقالت السلطات الإسرائيلية في بيان: "بعد إجراء الفحوصات في المختبر المركزي بوزارة الصحة على الركاب العائدين من على متن السفينة من اليابان أظهرت النتائج إصابة مؤكدة بالفيروس لإحدى العائدات". واضافت أن "باقي الركاب كانت نتائج فحوصاتهم سلبية".

وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تبيّن إصابة 9 سياح كوريين جنوبيين زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي، وعادوا إلى بلادهم، ولم يتّضح ما إذا كانوا مُصابين بالفيروس عندما زاروا إسرائيل أو أصيبوا به لدى عودتهم إلى بلادهم.

ومن بين الأماكن التي زارتها وفد السياح الكوري الجنوبي، مدينة الناصرة ونتانيا والبحر الميت وبئر السبع والقدس والخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

من جانبها، أكدت الصحّة الكورية الجنوبية، الأحد، إصابة 18 مواطنًا من أصل 39 بفيروس كورونا بعد قيامهم بزيارات جماعية لإسرائيل.

وأفادت - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - بأن مُعظم الحالات من مقاطعة جيونج سانج، جنوب شرق البلاد بينما يقيم مرشدهم السياحي في العاصمة سول، وكانوا قد بدأوا زيارتهم لإسرائيل في 8 فبراير وعادوا إلى بلادهم في 16 فبراير.

وأكدت أنها تفحص عن كثب مسار انتقال المرضى وتعزيز الكشف عن جميع الأعضاء لمنع حدوث المزيد من الإصابات.

بالإضافة إلى ذلك، قام 37 شخصًا من جزيرة جيجو بزيارة منفصلة إلى إسرائيل في الفترة من 11 إلى 21 فبراير، ووفقًا للسلطات يتم فحص أحدهم للكشف عن الفيروس بعد الشكوى من أعراضه.

وقالت صحيفة الكاثوليك تايمز (مقرها مدينة دايجو الكورية الجنوبية) - التي نظمت الزيارة لإسرائيل - إنها أغلقت مكاتبها في سول ودايجو ووضعت جميع موظفيها في الحجر الصحي.

طلّاب ومُعلمون في الحجر الصحي

على خلفية الزيارة السياحية، يخضع نحو 180 طالبًا و 10 معلمين من مدارس في الأراضي المُحتلة للحجر الصحي المنزلي، حتى يوم الأربعاء المقبل، بعد أن كانوا على مقربة من السيّاح الكوريا الجنوبيين.

كما جرى عزل 12 من جنود ما يُسمى بحرس الحدود و90 طالبًا وعشرة مدرسين كانوا برفقة الوفد الكوري الجنوبي عندما زاروا الحرم الابراهيمي في الخليل، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

ومن المُقرر أن يبقى هؤلاء في الحجر الصحي حتى يوم الأربعاء من الأسبوع القادم، أي لمدة 14 يومًا، وهي الفترة التي تظهر فيها أعراض المرض على المصاب بالعدوى.

إسرائيل تناشد بالحذر

ودعت وزارة الصحة الإسرائيلية كل من تظهر لديه اعراض مرض، التوجه الى مركز طبي لتلقي العلاج مع ابلاغها.

كما دعت كل من كان على قرب من اعضاء المجموعة الكورية، أي على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يدخل الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا منذ آخر اختلاط كان له مع المجموعة وابلاغ وزارة الصحة بذلك.

وأضافت الصحة الإسرائيلية أنه كل من تظهر لديه أعراض المرض أي ارتفاع حرارة الجسم فوق 38 درجة، السعال، الضيق التنفسي، التوجه إلى مركز طبي لتلقي العلاج.

القلق يصيب المستوطنين

قالت السلطات الإسرائيلية إن مئات المستوطنين تواصلوا مع الخبراء للإبلاغ عن مخاوف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن هناك مخاوف من تحول الفيروس إلى وباء.

وأضافت خدمة الإنقاذ أنها تلقت مئات الاستفسارات في غضون ساعات من فتح الخط الساخن لأولئك الذين لديهم شكوك بالتواصل مع مصابين بالفيروس.

وقالت إن المسعفين المدربين تدريبًا خاصًا يتم إرسالهم إلى منازل الناس لجمع العينات واختبار الفيروس، أو في بعض الحالات، لإجلاء المرضى إلى ظروف العزل الخاصة.

ووجهت مناشدات لأولئك الذين كانوا على اتصال مع أي شخص يشتبه في إصابته بالمرض أو أعراضه، على الاتصال بالخط الساخن.

وقف الرحلات الجوية

وأعلنت إسرائيل، السبت، إغلاق أجواءها أمام الرحلات القادمة من كوريا الجنوبية واليابان، وبالتالي تعذّر على نحو 200 مسافر من غير الإسرائيليين كانوا على متن طائرة قادمة من سول دخول إسرائيل وتعيّن عليهم العودة إلى كوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن الطائرة التابعة للخطوط الكورية الجنوبية توقفت خارج منطقة توقف الطائرات في المطار، وسط انتشار لسيارات الإسعاف على المدرج، ولم يسمح إلا للركاب الإسرائيليين البالغ عددهم 12 مسافرا بالنزول من الطائرة.

ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى منازلهم حيث تم وضعهم في حجر صحي.

تأتي هذه القيود على الرحلات الجوية تكملةً لسلسلة قيود فرضتها إسرائيل، بعد أن منعت الرحلات الجوية القادمة من الصين وماكاو وتايلاند وسنغافورة وهونج كونج.