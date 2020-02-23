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سلطان عمان في خطاب للأمة: رسالتنا نشر السلام في العالم

02:29 م الأحد 23 فبراير 2020
سلطان عمان في خطاب للأمة: رسالتنا نشر السلام في العالم

السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد

وكالات:

أكد السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد على حرصه أن تبقى بلاده ناشرة للسلام في المنطقة.

وقال السلطان هيثم في خطاب إلى مواطنيه، الأحد، إن "رسالة سلطنة عمان هي نشر السلام في العالم".

كما شدد على مواصلة مسيرة النهضة والتنمية للسلطنة، بالعمل على هيكلة جهازها الإداري، وتوجيه مواردها المالية التوجيه الأمثل، وخفض المديونية.

سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد سلطنة عمان

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