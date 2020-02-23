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عائدون من إيران.. 3 حالات مُشتبه في إصابتها بكورونا في أفغانستان

01:18 م الأحد 23 فبراير 2020
عائدون من إيران.. 3 حالات مُشتبه في إصابتها بكورونا في أفغانستان

كورونا في أفغانستان

كابول- (د ب أ):

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، الأحد، ثلاث حالات مشتبه بها للإصابة بفيروس كورونا الجديد، في إقليم هيرات غرب البلاد، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، الأحد.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، وحيد الله مايار أن الأشخاص الثلاثة المصابين هم من سكان إقليم هيرات، الذين عادوا مؤخرا من مدينة قم في إيران.

وأضاف أنه تم إرسال عينات دم من الثلاثة إلى كابول لإخضاعها للاختبارات وستكون النتائج متاحة قريبا.

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