إيطاليا: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى أكثر من 100.. وتوقعات بالمزيد

روما- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في إيطاليا إلى أكثر من 100 حالة حتى اليوم الأحد، فيما توقع المسؤولون أن يستمر العدد في الارتفاع رغم الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس.

ويتركز تفشي المرض في منطقتي لومباردي وفينيتو.

وقال رئيس لومباردي، أتيليو فونتانا، لقناة "سكاي تي.جي 24" الإخبارية، إن الإصابات في منطقته قفزت إلى 89 حالة، مقارنة بـ 54 حالة ليلة أمس.

ووفقا للبيانات التي قدمتها وكالة الحماية المدنية في إيطاليا في وقت متأخر أمس السبت، هناك أيضا 17 حالة في فينيتو، وحالتان في إميليا-رومانا وحالة واحدة في بيدمونت، ليصل العدد الإجمالي إلى 109 حالات.

ويشمل العدد حالتي وفاة بالفيروس، لرجل كان يبلغ من العمر 78 عاما من بلدة فو بمقاطعة بادوا في فينيتو، وامرأة بلغت 77 عاما من مقاطعة لودي في لومباردي.

وصرح بييرباولو سيليري، نائب وزير الصحة الإيطالي، للقناة بأنه من المرجح أن يزيد عدد حالات الإصابة، وأعرب عن أمله في أن تظل الإصابات محصورة جغرافيا في هذه المناطق.

وقال: "اتوقع المزيد من الحالات ... من الواضح أنه سيكون لدينا المزيد".

واستجابة للأزمة، قررت الحكومة منع الدخول إلى نحو 10 مدن تقع في قلب الأزمة، وتقييد حركة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون هناك بالقوة.

ويتعلق الإجراء بعشر مدن في مقاطعة لودي، التي تقع على مسافة حوالي 60 كيلومترا جنوب شرق مدينة ميلانو، حيث يعيش نحو 50 ألف نسمة، وبلدة فو التي يقطنها نحو 3 آلاف نسمة.

وتواجه إيطاليا أسوأ انتشار في أوروبا لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، سجلت ألمانيا 16 حالة إصابة بالفيروس، وفرنسا 12 حالة، مع وفاة حالة واحدة، وسجلت بريطانيا ثلاث حالات.