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"إجراءات قاسية".. تعليق فعاليات كرنفال البندقية الإيطالي بسبب كورونا

01:09 م الأحد 23 فبراير 2020
"إجراءات قاسية".. تعليق فعاليات كرنفال البندقية الإيطالي بسبب كورونا

فيروس كورونا

روما- (د ب ا):

أعلن رئيس منطقة فينيتو الإيطالية لوكا زايا، الأحد، تعليق فعاليات كرنفال البندقية بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في شمال إيطاليا.

وقال زايا للصحفيين: "علينا أن نتبنى إجراءات قاسية".

وفي معرض رد زايا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا يعني تعليق فعاليات كرنفال البندقية، الذي يستمر حتى بعد غد الثلاثاء، أجاب بالقول إن الإجراءات التي سيتم الاعلان عنها سوف تشمل هذا " وأكثر".

وأوضح زايا أن عدد المصابين بالفيروس في فينيتو قد ارتفع إلى 19 حالة، بينهم اثنان من كبار السن، جرى احتجازهما في مستشفى بوسط البندقية، وهما أول حالتي إصابة بالفيروس يتم تسجيلهما في المنطقة.

فيروس كورونا منطقة فينيتو لوكا زايا كرنفال البندقية الإيطالي

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