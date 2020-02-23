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العراق: التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي الأربعاء المقبل

01:05 م الأحد 23 فبراير 2020
العراق: التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي الأربعاء المقبل

حسن الكعبي

بغداد- (د ب أ):

حدد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على الحكومة.

وقال الكعبي ، في بيان صحفي اليوم الاحد بثه موقع "السومرية نيوز" الاخباري العراقي ، إن "جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ستعقد الاربعاء المقبل".
وكان من المقرر أن تعقد غدا الاثنين جلسة استثنائية لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي الذي دعا البرلمان إلى عقدها.

حسن الكعبي البرلمان العراقي بغداد منح الثقة لحكومة علاوي محمد علاوي

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