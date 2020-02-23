الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب كورونا

الكويت- (د ب أ):

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية حظر دخول السفن القادمة من إيران، بكل أنواعها لموانئ الشعيبة والشويخ والدوحة حتى إشعار آخر، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأحد، عن المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح، قوله إن هذا القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة للحيلولة دون دخول فيروس كورونا إلى البلاد.

وأضاف أن القرار يأتي أيضا "انسجاما مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس".

كان الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند قد أعلن في وقت سابق اليوم وصول 6 رحلات لنقل المواطنين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الساعات الماضية.

وكانت السلطات الإيرانية رفضت أمس السبت استقبال الطاقم الطبي الكويتي الذي كان مقررا أن يبقى في طهران لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل بدء عودة المواطنين إلى الكويت.