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كبار السن في الصدارة.. معدل وفيات "كورونا" حسب العُمر (تفاعلي)

12:32 م الأحد 23 فبراير 2020
كبار السن في الصدارة.. معدل وفيات "كورونا" حسب العُمر (تفاعلي)

وفيات كورونا

كتبت - رنا أسامة:

في غضون شهرين، حصد فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" أرواح أكثر من 2430 شخص في الصين إضافة إلى 22 وفاة في 8 دول أخرى بآسيا وأوروبا، كان لإيران نصيب الأسد؛ بواقع 8 وفيات سقطوا تِباعًا في غضون 4 أيام منذ تسجيل أول إصابتين في البلاد، تلتها كوريا الجنوبية التي سجّلت حتى الآن 5 وفيات.

كما أصاب الفيروس، الذي ظهر أولًا بمدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر الماضي، أكثر من 78 ألفًا على مستوى 33 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والخليج والشرق الأوسط ودول الأمريكيتين- الجزء الأكبر منها في الصين.

ووفق تقارير اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تزايدت معدلات وفيات كورونا بين كبار السن بنسبة بلغت 14.8 بالمائة، فيما انخفضت إلى 0.2 بالمائة في الفترة العمرية من 10 أعوام إلى 39 عامًا، وتلاشت تقريبًا في الفترة العُمرية قبل سن 9 أعوام.

في التقرير التفاعلي التالي، يستعرض "مصراوي" مُعدل وفيات كورونا خلال مراحل عمرية مختلفة بحد أقصى 80 عامًا، استنادًا إلى بيانات الإصابات المؤكدة، والمُشتبه بها، والحالات التي لا تظهر عليها أعراض.

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