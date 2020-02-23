اليابان: إغلاق 6 بوابات لتحصيل رسوم العبور وسط تفشي كورونا

طوكيو- (د ب أ):

ذكرت شركة لتشغيل الطرق السريعة وسط اليابان أنها أغلقت بعض بوابات تحصيل رسوم العبور، بعد أن طلبت من عشرات من موظفيها البقاء في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، الأحد.

وتقول الهيئة العامة لتشغيل الطرق السريعة في مدينة ناجويا اليابانية إن موظفا في الستينيات من عمره تأكدت إصابته بالفيروس أمس السبت. وتقول إن حالته مستقرة.

والموظف مكلف في القسم الذي يشغل بوابات تحصيل الرسوم. وتقول الشركة إنه مسؤول عن نقل موظفي تحصيل الرسوم ولم يتصل بأي مستخدمين للطرق السريعة.

وأضافت أن جميع الموظفين الـ52، الذين طُلب منهم البقاء في منازلهم ربما يكونوا قد اتصلوا عن كثب مع العامل المصاب.

وبسبب نقص في عدد العاملين، تم إغلاق ست بوابات لتحصيل الرسوم على الطريق السريع الذي يربط بين "توكاي" و"مانبا" أمس السبت واليوم الأحد.

ويقول مسؤولون إن حجم حركة المرور في تلك البوابات ضئيلة نسبيا.

ومن المقرر أن تكون هناك عمليات إغلاق أخرى خلال أوائل مارس المقبل.

وتحث الشركة المشغلة للطرق السريعة السائقين، الذين استخدموا البوابات في 16 فبراير أو بعد ذلك بأن يتصلوا بمنشأة طبية، إذا ظهرت عليهم أعراض الحمى وغيرها من الأعراض.