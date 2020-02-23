إصابتان جديدتان بكورونا في هونج كونج.. وارتفاع الإصابات إلى 72

بكين- (د ب أ):

أظهرت الاختبارات إصابة رجلين في هونج كونج، أحدهما كان يقود سيارته عبر الحدود إلى مدينة شنجن، بفيروس كورونا، مما قد يرفع عدد الحالات المؤكدة بالمدينة إلى 72، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، الأحد.

كان الرجل (35 عاما)، الذي عاد آخر مرة من البر الرئيسي في 7 فبراير، الحالة الثانية، التي تمكنت هيئة الصحة من رصد الفيروس القاتل لديه، استنادا إلى عينات من اللعاب.

كانت الهيئة قد وسعت، الأسبوع الماضي، من مدى مراقبتها، وجمعت عينات من لعاب الحلق من أي شخص تظهر عليه أعراض الحمى أو مشكلات في التنفس.

وذكر مصدران طبيان أن السائق كان قد عاد قبل يوم من إغلاق حكومة هونج كونج الحدود، وسيواجه حجرا صحيا إجباريا لمدة 14 يوما.