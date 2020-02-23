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كوريا الجنوبية تسجل خامس وفاة بكورونا.. والإصابات تتخطي الـ600

11:22 ص الأحد 23 فبراير 2020
كوريا الجنوبية تسجل خامس وفاة بكورونا.. والإصابات تتخطي الـ600

فيروس كورونا

سول- (د ب ا):

أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، تسجيل خامس حالة وفاة لشخص مصاب بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الضحية هى سيدة (56 عاما) توفيت في مستشفى كيونجبوك .

ووفق السلطات الصحية الكورية الجنوبية، ارتفعت الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 602 حالة.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية سول . مستشفى كيونجبوك السلطات الصحية الكورية الجنوبية

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