كوريا الجنوبية تسجل خامس وفاة بكورونا.. والإصابات تتخطي الـ600
11:22 ص الأحد 23 فبراير 2020
سول- (د ب ا):
أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، تسجيل خامس حالة وفاة لشخص مصاب بفيروس كورونا المتحور الجديد.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الضحية هى سيدة (56 عاما) توفيت في مستشفى كيونجبوك .
ووفق السلطات الصحية الكورية الجنوبية، ارتفعت الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 602 حالة.
وكانت كوريا الجنوبية أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا.
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