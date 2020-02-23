كوريا الجنوبية تسجل خامس وفاة بكورونا.. والإصابات تتخطي الـ600

سول- (د ب ا):

أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، تسجيل خامس حالة وفاة لشخص مصاب بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الضحية هى سيدة (56 عاما) توفيت في مستشفى كيونجبوك .

ووفق السلطات الصحية الكورية الجنوبية، ارتفعت الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 602 حالة.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا.