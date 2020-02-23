تحالف دعم الشرعية في اليمن: تدمير زورق مفخخ أطلقه الحوثيون

الرياض- (د ب أ):

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بأن قوات التحالف البحرية دمرت صباح الأحد زورقا مفخخا أطلقه الحوثيون من محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن العقيد الركن تركي المالكي، قوله إنه تم رصد "محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة".

وأضاف أنه "تم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف البحرية"، واصفا الأمر بأنه "يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية".

وأشار إلى أنه تم أيضا اكتشاف وتدمير ثلاثة ألغام بحرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

ولفت إلى أن المليشيات الحوثية "تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الانساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة".

وشدد العقيد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".