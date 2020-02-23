اتفاقية إلغاء تأشيرة دخول القطريين إلى روسيا تدخل حيز التنفيذ

وكالات:

دخلت اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول (فيزا) بين روسيا وقطر، حيز التنفيذ، الأحد، حيث بات بإمكان المواطنين القطريين دخول روسيا بدون تأشيرة، وفق وكالة أنباء "نوفوستي".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاقية الموقعة من قبل روسيا وقطر في 27 ديسمبر الماضي، ستدخل حيز التنفيذ في 23 فبراير الجاري.

وكانت قطر ألغت عام 2017 تأشيرة الدخول المواطنين الروس إلى أراضيها.

وتنص الاتفاقية على أن المواطنين الروس والقطريين الذين لا ينوون القيام بأنشطة عمل أو الدراسة أو الإقامة على أراضي الدولة بإمكانهم الإقامة مدة لا تتجاوز 90 يومًا متواصلة، كما لا يمكن أن تكون المدة الإجمالية لوجود المواطنين في أراضي الدولة الأخرى أكثر من 90 يوما خلال كل فترة من 180 يوما.