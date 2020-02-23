مقتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال جراء زلزال في إيران

أنقرة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التركية مقتل 7 أشخاص جراء زلزال ضرب إيران في وقت سابق الأحد.

ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة أن ثلاثة من القتلى أطفال.

وأضافت أن الزلزال تسبب في إصابة خمسة آخرين.

وضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، الأحد، قضاء قطور بمدينة خوي التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية (شمال غربي إيران).