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نجيب ساويرس يتفاوض لشراء 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية

10:20 ص الأحد 23 فبراير 2020
نجيب ساويرس يتفاوض لشراء 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية

نجيب ساويرس

القاهرة- وكالات:

قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، اليوم الأحد إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر، حسيما نقلت وكالة رويترز.

تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34% وبنك الاستثمار القومي 24% والشركة المصرية للثروات 7%.

نجيب ساويرس شركة شلاتين للثروة المعدنية استخراج الذهب

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