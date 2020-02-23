مقتل فلسطيني وإصابة 2 بنيران إسرائيلية جنوب غزة

غزة- (د ب أ):

قتل فلسطيني وأصيب اثنان على الأقل، الأحد، في استهداف من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي وقذائف مدفعية شرق خان يونس جنوب القطاع ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين.

وأظهرت مقاطع فيديو لشبان تواجدوا في مكان الحادثة آلية عسكرية إسرائيلية تحتجز جثة القتيل بعد أن رفعته من رأسه وظل معلقا ثم سحبته خلف السياج الحدودي لمنع انتشاله من الشبان الفلسطينيين.

من جهتها ، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن شابين أصيبا بالأطراف السفلية من الجسد برصاص الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وقال جيش الاحتلال إنه رصد شابين فلسطينيين اقتربا من السياج الفاصل وحاولا زرع عبوة ناسفة قبل أن يتم فتح النار عليهما وإصابتهما، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وغرّد المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر تويت: "قوة عسكرية رصدت قبل قليل اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها".

وأضاف أن "القوة التي كانت في المكان رصدت المخربيْن وفتحت نيرانها باتجاههما، ورصدت الإصابة".