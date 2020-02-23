أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

الاحتلال الإسرائيلي يُطلق النارعلى فلسطينيين اثنين في غزة

10:15 ص الأحد 23 فبراير 2020
الاحتلال الإسرائيلي يُطلق النارعلى فلسطينيين اثنين في غزة

الاحتلال الإسرائيلي

غزة- (د ب أ):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد إطلاق النار على فلسطينيين اثنين قرب السياج الفاصل في جنوب قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر تويتر أن "قوة عسكرية رصدت قبل قليل (مخربين) اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها".

وأضاف أن "القوة التي كانت في المكان رصدت المخربيْن وفتحت نيرانها باتجاههما، ورصدت الإصابة".

ولم يتوافر على الفور تعقيب من الجانب الفلسطيني.

الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطين

الخبر التالى:

مقتل فلسطيني وإصابة 2 بنيران إسرائيلية جنوب غزة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان