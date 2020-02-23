تسجيل إصابة جديدة بكورونا في اليابان..والعدد يرتفع إلى 770

طوكيو- (د ب أ):

ذكر مسؤولون في مدينة سابورو شمال اليابان أن أحد السكان أُصيب بفيروس كورونا الجديد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأحد.

وأضاف المسؤولون أن الرجل في السبعينيات من عمره لم يسافر للخارج أو يتصل بمرضى آخرين، خلال فترة 14 يوما قبل أن تبدأ أعراض المرض تظهر عليه.

وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباح الأحد، تأكدت إصابة 770 شخصا في اليابان بالفيروس.

ومن بين هؤلاء، 122 إما مصابين في اليابان أو كانوا سائحين من الصين، 634 كانوا ركابا أو من افرد طاقم سفينة سياحية و14 كانوا أشخاصا، عادوا من مدينة ووهان الصينية على متن رحلات استأجرتها الحكومة اليابانية.