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مسؤول كويتي: منع مواطني الصين وهونج كونج وإيران من دخول البلاد

12:04 ص الأحد 23 فبراير 2020
مسؤول كويتي: منع مواطني الصين وهونج كونج وإيران من دخول البلاد

فيروس كورونا

الكويت - (د ب أ)

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة في الكويت، اللواء طلال معرفي، تلقي وزارة الداخلية، كتابًا رسميًا من وزارةالصحة، ينص على منع دخول الإيرانيين إلى البلاد في خطوة احترازية بعد اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر غدا الأحد عن معرفي القول إن وزارة الداخلية تلتزم بكل التعليمات الواردة إليها من وزارةالصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المسؤول الكويتي أن وزارة الداخلية تلقت كتابا رسميا بمنع دخول رعايا 3 دول هي الصين وهونج كونج وإيران من دخول البلاد.

وأكد معرفي أن مسؤولي إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست تلقوا تعليمات بمنح من يتقدم من ممثلي الشركات أوأهالي المقيمين في البلاد من رعايا تلك الدول إذن غياب مدته 3 أشهر لحين إبداء الرأي بشأنهم بعد انقضاء تلك المدة.

فيروس كورونا الكويت إيران الصين

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