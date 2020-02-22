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ترامب يتوجه غدا إلى نيودلهى فى زيارة الأولى منذ توليه مهام منصبه

11:10 م السبت 22 فبراير 2020
ترامب يتوجه غدا إلى نيودلهى فى زيارة الأولى منذ توليه مهام منصبه

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

يتوجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب غدا الأحد، إلى نيودلهى فى زيارة تستغرق 36 ساعة.

وذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته مساء اليوم باللغة الإنجليزية أنه من المتوقع أن يتوصل ترامب خلال هذه الزيارة إلى صفقة لبيع مروحيات عسكرية علاوة على نظم للدفاع الصاروخى للهند تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

واشار صوت أمريكا، إلى أنه من غير المحتمل إثارة قضية كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان خلال زيارة ترامب - التى تعتبر الاولى منذ تولى مهام منصبه الرئاسى.

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