العراق يمدد قرار منع استقبال الوافدين من إيران للتصدي لكورونا

بغداد - (أ ش أ):

وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ، اليوم السبت ، بتفويض الجهات المعنية بقرار تمديد ايقاف استقبال الوافدين من إيران كأحد الاجراءات للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مكتب عبد المهدي ، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ، أن رئيس الوزراء‎ عادل عبدالمهدي ترأس ، مساء اليوم ، الجلسة الخامسة للجنة الأمر الديواني ٥٥ لعام ٢٠٢٠ حول فيروس كورونا ، بحضور وزير الصحة والبيئة ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق وعدد من المسؤولين.

وأضاف أنه جرى متابعة الجهود الحكومية والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في جميع المحافظات والمنافذ الحدودية ، مبينا أن عبد المهدي شكر الجهود التي تقدم من قبل وزارتي الصحة والبيئة والوزارات والهيئات الأخرى.

وأكد عبد المهدي على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإعلام والتثقيف الصحي حول طرق الوقاية من المرض ، موجها بـ"تفويض الخلية قرار تمديد إيقاف استقبال الوافدين من إيران عدا العراقيين ، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المستجدات".

وكانت السلطات الايرانية المختصة قد أعلنت ، في وقت سابق ، وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات بهذا المرض في ايران إلى 6 حالات