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بلومبرج: الوفاق تطلب من أمريكا بناء قاعدة عسكرية في ليبيا تتصدى لروسيا

09:22 م السبت 22 فبراير 2020
بلومبرج: الوفاق تطلب من أمريكا بناء قاعدة عسكرية في ليبيا تتصدى لروسيا

فتحي باشاغا

واشنطن - (د ب أ)

دعا وزير الداخلية في ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، الولايات المتحدة، إلى إقامة قاعدة في بلاده "للتصدي إلى توسع النفوذ الروسي في أفريقيا"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

وأضاف باشاغا، أن حكومته اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، خططا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة وإعادة التركيز على نشر القوات عالميا لمواجهة روسيا والصين.

وتابع باشاغا في مقابلة صحفية عبر الهاتف مع وكالة أنباء بلومبرج: "إعادة الانتشار غير واضح بالنسبة لنا لكننا نأمل أن يشمل إعادة الانتشار ليبيا لكي لا تترك (الولايات المتحدة) الساحة لروسيا لكي تستغلها".

وادعى أن دعم روسيا لقوات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، "هو جزء من تحرك أوسع نطاقا من أجل النفوذ، الروس ليسوا في ليبيا من أجل حفتر فقط، بل لهم استراتيجية أكبر في ليبيا وأفريقيا".

فتحي باشاغا واشنطن روسيا وزارة الداخلية الليبية

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