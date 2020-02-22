الرئيس الألماني يبدأ جولته الأفريقية غدًا

برلين - (د ب أ)

يبدأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، يوم غد الأحد، جولة إلى أفريقيا تستمر خمسة أيام.

يقوم الرئيس في البداية بزيارة كينيا ثم يتجه يوم الخميس المقبل إلى السودان.

ويعتزم شتاينماير إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التقليدية الجيدة مع كينيا، ويعتزم في السودان تقديم إشارة دعم للعملية الديمقراطية في البلاد.

تعتبر هذه هي الجولة الرابعة للرئيس الألماني شتاينماير إلى أفريقيا خلال مدة حكمه التي استمرت حتى الآن مدة ثلاثة أعوام.

وفي العام الماضي زار شتاينماير دولة إثيوبيا.