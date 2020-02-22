الكويت: رحلات خاصة لمشهد الإيرانية لإجلاء نحو 700 مسافر

وكالات:

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، عن تسيير رحلات خاصة لمدينة مشهد الإيرانية، لإجلاء أكثر من 700 مسافر، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

كشفت مصادر مطلعة في الكويت، أن السلطات الإيرانية رفضت استقبال الطاقم الطبي الكويتي، الذي كان مقررًا أن يبقى في طهران لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل بدء عودة المواطنين إلى الكويت.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت عن المصادر القول إن "الإجراءات التي كان من المفترض أن تتم في إيران سوف تجري فور وصول المواطنين إلى المطار، بعد تأخر موعد عودة الطائرة الأولى بسبب الرفض الإيراني".

وكانت الإدارة العامة العامة للطيران المدني الكويتي قد أعلنت أن 5 طائرات ستصل اليوم من إيران على متنها نحو 700 مواطن كويتي.

وقالت إدارة الطيران المدني "لقد تم تخصيص مطار الشيخ سعد للركاب العائدين من إيران، وتم منع هبوط الطائرات التي تقلهم في المطارات الأخرى حتى لا يؤثر ذلك على المسافرين والقادمين".

وكشفت الإدارة أن عدد القادمين في أول رحلة يتجاوز الـ120 راكبًا، وأنه سيتم إنزالهم فور وصولهم ونقلهم إلى حافلات ومن ثم إلى مبنى خاص في مطار الكويت تم تخصيصه كمركز للحجر الصحي.

وأوضحت الإدارة أن الكويت أرسلت فريقاً من 12 طبيبًا وممرضًا إلى إيران لفحص الركاب قبل صعودهم الطائرات، وبالتالي فرز الحالات، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي سيبقى في إيران لمدة يومين حتى إجلاء جميع الكويتيين العالقين هناك.