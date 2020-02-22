بعد "بريكست".. البريطانيون يستخدمون جواز سفر فرنسي الصنع

لندن - (د ب أ):

يعود مرة أخرى البريطانيون إلى استخدام جوازات السفر الزرقاء، بدءًا من مارس، بدلًا من الحمراء الخاصة بالدول العضوة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بفضل خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي، نهاية يناير الماضي.

بحسب صحيفة "إندي 100"، فكان البريطانيون يجوبون العالم بجوازات السفر الزرقاء لسنوات، ولكن في 1988 بدأت الحكومة البريطانية إصدارها باللون الأحمر الداكن تماشيا مع اللون المعمول به في الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في بيان اليوم السبت "بالعودة إلى التصميم المميز الذي يجمع بين الأزرق والذهبي، سوف يرتبط جواز السفر البريطاني مرة أخرى بهويتنا الوطنية ولا يمكنني الانتظار طويلا حتى أسافر مستخدمة واحدة منها".

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن المثير للسخرية، هو أن الجوازات السفر الزرقاء، إنتاج شركة فرنسية.

ورغم أن بريطانيا تنأى بنفسها عن الاتحاد الأوروبي، فسوف تنضم إلى أكثر من 80 دولة أخرى تصدر جوازات سفر زرقاء.

وفي تقرير نشرته صحيفة التايمز يوم السبت، تم الكشف عن أن جوازات السفر ستصنع في مصنع في بولندا من قبل شركة فرنسية هولندية، بفضل قواعد المشتريات في الاتحاد الأوروبي.

وقالت "إندي 100"، إن توزيع جوازات السفر سيبدأ في مارس 2020.