الصدر يهدد بمظاهرة مليونية في حال عدم تمرير حكومة علاوي

بغداد - (د ب أ)

هدد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم السبت، بالخروج في تظاهرة مليونية في حال عدم تمرير البرلمان، لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الصدر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "نحن كفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم، نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على تشكيلة وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة ونزيهة، ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين، وكذلك العمل على سيادة العراق".

وأضاف الصدر "أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على تشكيلة عراقية نزيهة أو إذا كانت التشكيلة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب، فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية".

وتابع الصدر قائلا: "سيتم تحويل المظاهرة إلى اعتصامات حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين".