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مسؤول ألماني: برلين شهدت في 2019 مزيدًا من العنف اليميني المتطرف

07:47 م السبت 22 فبراير 2020
مسؤول ألماني: برلين شهدت في 2019 مزيدًا من العنف اليميني المتطرف

برلين

برلين - (د ب أ)

تم الإبلاغ عن 153 حالة اعتداء يميني متطرف، بالعاصمة الألمانية برلين، خلال العام الماضي 2019.

وقال أندرياس جايزل مسؤول الداخلية بالعاصمة برلين، لصحيفة "تاجسشبيجل" الصادرة غدًا الأحد، إن هذا الإحصاء أثبت أن الارتفاع في نسبة الاعتداءات اليمينية يصل إلى 20 أكثر من العام الأسبق الذي لم يسجل إلا 128 حالة اعتداء يميني.

وذكر جايزل "هذا الارتفاع ملحوظ"، مبينا أن هناك 1932 جريمة نفذت بدوافع يمينية خلال العام الماضي، بينما كان عدد هذه الجرائم في عام 2018 حوالي 1789.

ووصف جايزل ارتفاع معدل جرائم العنف التي ضبطت بأنه مقلق.

برلين أندرياس جايزل ألمانيا العنف اليميني المتطرف

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