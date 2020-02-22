احتجاجًا على تشكيل الحكومة.. رئيس وزراء عراقي سابق يعلن تأييد الحراك

بغداد - (د ب أ)

أعلن زعيم ائتلاف الوطنية، ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، اليوم السبت، تأييده لتظاهرة يوم الثلاثاء المقبل، واصفا إياها بـ "الرد الأفضل" على سياسات المحاصصة.

وقال علاوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" إن "العراق على موعد جديد مع أبنائه، لتجديد الولاء والانتماء، العراقي سيد نفسه ولن يأبه لحملات القمع والخطف والقتل والترويع".

وأضاف علاوي أن "تظاهرات الخامس والعشرين من شباط التي ندعمها ونؤيدها ستكون أفضل رد على سياسات المحاصصة والفساد ودكاكين الاستقواء بالميليشيات أوالارتهان للنفوذ الخارجي".

يُشار إلى أن عدداً من النشطاء والمعتصمين في ساحات التظاهر، قد دعوا إلى الخروج في تظاهرة كبيرة يوم الثلاثاءالمقبل، رداً على ما أسموها بالمحاصصة وتقسيم المناصب في الحكومة الجديدة.

وكان علاوي استقال من عضوية مجلس النواب العراقي في العاشر من الشهر الماضي بسبب فشل المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وإيجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري.